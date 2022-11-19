Новые видеокарты Nvidia оказались никому не нужными

С релиза Nvidia GeForce RTX 4080 прошло несколько дней, однако спрос на новую видеокарту компании оказался минимальным. Об этом сообщает портал WccfTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющимся данным, флагманская видеокарта RTX 4090 была выпущена партией в 100 тыс. устройств, которую практически моментально раскупили. Более доступная модель, RTX 4080, вышла в количестве 30 тыс. штук, и продавцы все еще располагают крупными запасами новинки.

В качестве основной причины отсутствия спроса на RTX 4080 называют ее стоимость - видеокарта поступила в продажу по цене от $1,2 тыс. (около 72,4 тыс. руб.). По словам журналистов, вместо выбора новинки пользователи ждут более дешевой модели или сразу покупают флагманскую RTX 4090.

Так, большинство видеокарт Nvidia GeForce RTX 4080 по цене сопоставимы с моделями RTX 4090 Founders Edition. Например, видеокарты Asus RTX 4080 ROG Srix и TUF Gaming стоят $1500 и $1550 соответственно. С учетом того, что RTX 4090 на 30-40% производительнее RTX 4080, пользователи готовы переплатить за старшую модель.

К тому же от покупки видеокарты GeForce RTX 4080 пользователей сдерживает скорый выход моделей AMD Radeon серии RX7900, которые на $300 дешевле решения от Nvidia.