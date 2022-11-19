В Telegram появится агрессивная антиспам-система

В коде бета-версии Telegram для компьютеров под управлением macOS обнаружили упоминание агрессивной антиспам-системы. Об этом сообщает канал Telegram Info, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющейся у канала информации, благодаря нововведению разработчики Telegram хотят усилить фильтрацию спама в публичных каналах и группах. Однако такое решение может по ошибке затронуть обычные сообщения. В случае ложных срабатываний администратор канала сможет сообщить об ошибке в разделе "Недавние действия". Как именно будет работать агрессивная система, не сообщается.

Предполагается, что агрессивная антиспам-система будет опциональной для администраторов Telegram-каналов, и воспользоваться функцией можно будет по желанию. Сроки появления новой системы не раскрываются.