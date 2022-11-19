Каждый пятый владелец Pixel 7 недоволен работой своего смартфона

Вскоре после релиза Google Pixel 6 в 2021 году пользователи стали массово жаловаться на проблемы в работе смартфонов. Портал Android Authority провел опрос среди владельцев новых Pixel 7 и выяснил, что каждый пятый столкнулся с серьезными проблемами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего в опросе приняли участие более 4,8 тыс. владельцев Pixel 7 и 7 Pro. Согласно исследованию, 21% респондентов столкнулись со множеством проблем при использовании флагманских смартфонов Google.

Большинство респондентов пожаловались на не всегда срабатывающий сканер отпечатков пальцев и слабый прием мобильной связи. Вместе с тем, некоторые пользователи отмечают нестабильно работающие фирменные приложения Google Wallet, YouTube и другие.

"Если бы я не ценил качество камеры, я бы вернул этот телефон в первую неделю. Я знаю, что совершил ошибку, с которой мне сейчас приходится жить. Впервые я рассматриваю возможность перехода на iPhone" - признался пользователь с именем Фонтейн.

При этом 79% опрошенных заявили, что за время использования Google Pixel 7 у них не возникало никаких серьезных проблем.