Перекупщики потеряли интерес к PlayStation 5

Боты и люди, занимающиеся скупкой и последующей перепродажей популярных продуктов с наценкой, так называемые скальперы, начали терять интерес к PlayStation 5. Об этом сообщает издание VGC, ссылаясь на отчет компании Netacea за третий квартал 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отчет показал, что в период с июля по сентябрь 2022 года PlayStation 5 впервые со дня релиза не вошла в топ-3 самых популярных товаров среди скальперов. Желанная многими консоль Sony опустилась на четвертую строчку, уступив сандалиям Adidas Yeezy Slide Bone, кедам Nike Dunk Low Panda и коллекционным карточкам Panini Donruss Optic Football. После PlayStation 5, на пятом месте расположились кроссовки Jordan 1 Retro Low OG UNC.

Netacea утверждает, что перекупщики теряют интерес к PlayStation 5 по мере увеличения складских запасов. Меж тем, по данным исследователей, смещение консоли на четвертую строчку слабо повлияло на ее стоимость. По сравнению со вторым кварталом 2022 года, в третьем цена PlayStation 5 у перекупщиков опустилась всего на 2%.

VGC пишет, что поведение перекупщиков все чаще беспокоит власти разных стран. Например, еще в 2021 году парламент Великобритании предложил ввести наказание за скальпинг в категории игровых консолей. Аналогичный законопроект в конце прошлого года рассматривался и в США.