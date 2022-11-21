Twitter начал "ломаться"

Илон Маск намерен в понедельник, 21 ноября, начать новые увольнения среди сотрудников компании. На этот раз увольнения коснутся работников, занимающихся продажами и партнерскими отношениями, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Ранее Маск выдвинул персоналу ультиматум: либо остаться, но с увеличением рабочих часов, либо увольняться с выплатой трехмесячного выходного пособия. В результате, по данным источников, ушло гораздо больше технических сотрудников, чем ожидалось.

Между тем, после увольнения более чем половины работников Twitter в соцсети, похоже, сломалась система предупреждения о нарушении авторских прав. Об этом сообщило издание The Verge, опираясь на тот факт, что как минимум одному пользователю Twitter удалось безнаказанно загрузить на платформу два полнометражных фильма.

Речь идет о пользователе с ником goos. Он загрузил в Twitter три первые части кинофраншизы "Форсаж", две из которых успешно прошли модерацию и остаются доступными в соцсети уже более суток. Примечательно, что все три фильма были загружены в формате коротких видеороликов. Например, кинолента "Тройной форсаж: токийский дрифт" доступна в соцсети для просмотра в виде 49 отрывков.

В The Verge считают, что промахи в системе модерации контента Twitter являются следствием массовых увольнений людей из компании.