Резкое падение продаж на рынке ноутбуков

В октябре совокупные продажи Windows-ноутбуков от пяти ведущих производителей упали на 40% относительно показателя за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на тайваньское издание DigiTimes. При этом в сравнении с продажами за сентябрь 2022 года результат октября также ухудшился, но только на 13%.

По данным DigiTimes, лидером продаж в октябре оказался бренд Lenovo. С небольшим отставанием ему уступила компания HP. Единственным производителем, который в октябре показал рост, оказался Dell. Однако его показатели увеличились незначительно и только за счет низкого спроса со стороны корпоративного сегменте в сентябре.

Самый сильный спад зафиксирован у тайваньских компаний Acer и Asus. Продажи ноутбуков этих брендов в октябре рухнул более чем на 20% относительно предыдущего месяца. У тайваньских вендоров наблюдаются большие проблемы в потребительском сегменте.

Точных данных о продажах Apple у DigiTimes нет. Однако, по данным источников издания, поставки Quanta, крупнейшего производителя MacBook, в октябре также резко упали.