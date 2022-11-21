Топ-менеджер Apple удалил свой аккаунт в Twitter

Исполнительный директор Apple Фил Шиллер деактивировал свой аккаунт в Twitter. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает издание MacRumors. Шиллер отвечает в Apple за публичные мероприятия и развитие App Store.

По данным MacRumors, топ-менеджер Apple отказался от использования Twitter вскоре после того, как Илон Маск снял блокировку с аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Хотя сам Шиллер никак не прокомментировал свое решение, в MacRumors считают, что эти события связаны.

Отмечается, что руководитель Apple завел аккаунт в Twitter в ноябре 2008 года. За 14 лет страница Шиллера набрала более 200 тыс. подписчиков. Топ-менеджер IT-корпорации часто использовал Twitter для продвижения новых устройств и сервисов.

В MacRumors намекнули на то, что на Шиллере исход специалистов Apple из Twitter может не закончиться. Там вспомнили, что в одном из последних интервью генеральный директор Apple Тим Кук выразил надежду на сохранение высоких стандартов модерации в Twitter при новом руководстве.