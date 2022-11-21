Ничего лишнего. Как Galaxy Z Fold4 облегчает (и украшает) нашу жизнь

Выход нового складного телефона от Samsung - Galaxy Z Fold4 - еще раз доказал, что эра складных телефонов никуда не ушла. Наоборот: для любителей таких девайсов наступила "вторая молодость" - вдобавок к классическому дизайну добавилась многофункциональность, которую по достоинству оценят и те, кто любят работать на смартфонах, и смотреть контент, и играть в игры.

Ситуация, с которой может столкнуться любой: вы взяли выходной на работе или же находитесь в отпуске. Тем не менее, нужно сделать срочные изменения в важнейшей презентации, а кроме вас этого никто сделать не может. Благодаря функциям Multi-Windows и Drag-and-Drop (и это только один из результатов сотрудничества Samsung с Microsoft), вы можете перетаскивать часть одного документа в другой, не переключая сами программы.

Galaxy Z Fold4 остается водонепроницаемым по стандарту IPX8, а это значит, что вы можете спокойно его использовать на берегу моря или, как в этом случае, у бассейна.

Используйте S Pen и принимайте участие в видеоконференциях на одном экране. Делайте нужные заметки, чтобы не пропустить самое важное.

Больше никаких лишних предметов.

Широкий экран и яркие цвета позволяют вам наслаждаться любимыми играми. Не нужно никаких подставок и дополнительных приборов - вам стоит лишь раскрыть свой смартфон.

В сложенном виде Galaxy Z Fold4 - это современный смартфон с 6,2-дюймовым экраном, которым удобно управлять одной рукой. Раскройте смартфон и по-настоящему погрузитесь в контент с 7,6-дюймовым основным экраном. Минимальные рамки экрана и незаметная подэкранная камера позволят вам наслаждаться просмотром, не отвлекаясь на детали.



Приобрести Samsung Galaxy Z Fold4 можно у официальных дистрибьюторов Samsung в Азербайджане.



Подробнее о товаре можно узнать, зайдя на официальный сайт Samsung Azerbaijan - www.samsung.com/az.