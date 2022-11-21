В Азербайджане планируется ежегодное проведение фестиваля Teknofest

В Азербайджане планируется ежегодное проведение фестиваля авиации и космоса Teknofest.

Об этом сказал в понедельник представитель аграрного инновационного центра Анар Джафаров в ходе второй панельной сессии на тему "Переход к "зеленой" энергетике", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, азербайджанские стартаперы на этом фестивале, который прошел в Баку 26-29 мая 2022 года, представили большое количество "умных решений" в различных секторах.

"На сегодня некоторые проекты и идеи, представленные на этом фестивале, уже широко применяются в различных секторах, в частности в секторе сельского хозяйства", - сказал Джафаров.