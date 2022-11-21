Новый Xiaomi 13 «напугает пользователей»

Президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг опубликовал в китайской социальной сети Weibo пост, в котором утверждает, что уже перешел на еще не анонсированный флагман Xiaomi 13. На это обратил внимание портал My Drivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Смартфоны серии Xiaomi 13 получились настолько мощными, что их конфигурация может напугать пользователей", - заявил Вейбинг.

Пока неизвестно, что именно имел в виду президент Xiaomi, учитывая, что официальная презентация флагмана еще не состоялась. По предварительным данным, анонс Xiaomi 13 запланирован на следующую неделю.

По слухам, базовая версия Xiaomi 13 получит плоский экран, а Pro-модель - дисплей, который будет изогнут по бокам. Также Xiaomi 13 станет первым смартфоном на базе однокристальной системы нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

На прошлой неделе появилась информация о том, что Xiaomi "пропустит" цифру 13 и выпустит линейку под номером 14, однако впоследствии эти данные были опровергнуты внутри компании.