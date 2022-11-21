Apple планирует отказаться от узнаваемой черты в iPhone

Инсайдер ShrimpApplePro заявил, что следующий смартфон компании Apple получит титановый корпус и заднюю крышку в стиле iPhone 5c, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источника, одна из моделей iPhone 15 предложит покупателям титановый корпус. Вместе с тем новинка вместо плоских квадратных граней получит закругленную заднюю панель. Это может придать iPhone 15 схожий с iPhone 5c дизайн - в модели 2013 года лицевая сторона устройства была прямой, а задняя - закругленной.

В актуальной линейке смартфонов Apple со времен iPhone 12 используются плоские грани и прямая задняя панель. Из-за этого, как отмечают владельцы iPhone, держать гаджет в руках не всегда бывает удобно.

Презентация смартфонов iPhone 15 ожидается осенью 2023 года. По слухам, в линейку впервые войдет iPhone Ultra, который, возможно, получит титановый корпус.