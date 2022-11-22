В NASA заявили об успешном полете корабля Orion к Луне

Полет космического корабля Orion, запущенного к Луне на первом этапе лунной программы Artemis, проходит без происшествий и в соответствии с планом. Об этом сообщил в понедельник на онлайн-брифинге руководитель первого этапа лунной программы NASA Говард Ху, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Orion в целом показывает хорошие результаты. Двигательная установка работает просто превосходно. Солнечные панели генерируют больше электроэнергии, чем ожидалось, а тратится ее при этом кораблем меньше", - сказал он.

Ху также отметил, что корабль не получил физических повреждений при запуске и может успешно вернуться на Землю после выполнения миссии.