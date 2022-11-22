В Турции испытали стелс-беспилотник Kizilelma

Турецкая компания Baykar провела наземные испытания стелс-беспилотника Kizilelma. Аппарат совершил первую пробежку по взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на компанию Baykar, передает Day.Az.

Беспилотник совершил пробежку и автономное руление на авиабазе в провинции Текирдаг. Отмечается, что Kizilelma сможет взлетать и садиться на суда с короткой взлетно-посадочной полосой, включая универсальный десантный корабль Anadolu. Беспилотник также сможет работать вместе с пилотируемыми самолетами и нести ракеты класса "воздух-воздух".

Предполагается, что максимальная скорость Kizilelma составит 800 километров в час, а масса полезной нагрузки - 1,5 тонны.