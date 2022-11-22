Названа цена отказа Запада от китайских аккумуляторов

Западным странам удастся потеснить Китай на рынке аккумуляторов для электромобилей и компонентов для них к 2030 году, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на прогноз Goldman Sachs, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. При этом замена китайских аккумуляторов обойдется США и ЕС в 160 миллиардов долларов.

На фоне активизации протекционистской политики Брюсселя и Вашингтона зависимость от китайских аккумуляторов, на которые сейчас приходится около 75 процентов производства, может быть снижена достаточно быстро, указывает Goldman Sachs. Однако потребуется потратить 78,2 миллиарда долларов на создание мощностей по выпуску аккумуляторов и 60,4 миллиарда - на изготовление необходимых компонентов. Кроме того, странам Запада будет необходимо выделить 13,5 миллиарда долларов на добычу лития, никеля и кобальта, а также 12,1 миллиарда - на их переработку.

Возможно также, что спрос на аккумуляторы может быть удовлетворен без участия Китая уже через три-пять лет за счет развертывания крупных производственных мощностей со стороны корейских компаний LG и SK на территории США. В результате ценой отказа от китайских аккумуляторов может стать рост доли корейских производителей на американском рынке с 11 процентов в 2021 году до 55 процентов в 2026 году, указывают аналитики.