За последние годы ученые продвинулись в разработке систем искусственного интеллекта и создали нейросети, способные выполнять нетривиальные задачи и даже "мыслить" креативно, создавая новые образцы искусства и технологий.

Американские математики разработали систему искусственного интеллекта, способную победить человека при игре в популярную настольную игру "Дипломатия", участники которой должны вести переговоры и управлять армиями и флотом. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС результаты проверки этой нейросети были опубликованы в статье в журнале Science.

"Мы создали систему искусственного интеллекта "Цицерон", которая впервые достигла уровня человека при игре в "Дипломатию", стратегию, в которой важнейшую роль играет умение вести переговоры и координировать свои действия с другими игроками. Наша нейросеть вдвое превзошла средний результат игроков в онлайн-версии "Дипломатии" и попала в топ 10% рейтинга", - пишут исследователи.

За последние годы ученые значительно продвинулись в разработке систем искусственного интеллекта и создали нейросети, способные выполнять нетривиальные задачи и даже "мыслить" креативно, создавая новые образцы искусства и технологий. Это стало возможным как благодаря развитию вычислительных систем, так и появлению новых математических принципов, описывающих устройство и работу систем машинного обучения.

Группа математиков под руководством Ноама Брауна, научного сотрудника Центра фундаментальных исследований ИИ (FAIR) американской компании Meta (корпорация Meta признана в РФ экстремистской), разработала новый тип нейросетей, который превосходит человека в искусстве дипломатии, ранее недоступной для искусственного интеллекта области деятельности. Для разработки этой системы ИИ ученые обратились за помощью к профессиональным игрокам в "Дипломатию", популярную настольную игру, построенную вокруг искусства переговоров.