Южная Корея успешно испытала новую систему противоракетной обороны

Южная Корея успешно завершила испытания системы противоракетной обороны большой дальности L-SAM (Long-range Surface-to-Air Missile), предназначенной для уничтожения самолетов и баллистических ракет на дальности до 150 км. Об этом сообщает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, система успешно поразила несколько целей. Испытания прошли через три недели после массированного запуска КНДР 23 ракет за один день.

Вместе с противовоздушным комплексом средней дальности M-SAM L-SAM образует систему эшелонированной ПВО Южной Кореи (Korea Air and Missile Defense - KAMD), способной защитить страну от северокорейских ракет, отмечается в публикации.

Кроме того, на вооружении Южной Кореи остаются американские комплексы Patriot PAC-3 и THAAD для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), назвала заседание Совбеза ООН по ракетному пуску проявлением двойных стандартов.

Она отметила, что в Совете Безопасности ООН обсуждают ракетный пуск КНДР и при этом игнорируют военные учения США и Южной Кореи. Таким образом СБ ООН закрыл глаза на направленные против КНДР опасные военные учения, полагает Ким Ё Чжон.

Она подчеркнула, что правительство КНДР осуждает такие действия Вашингтона и расценивает их как "грубую политическую провокацию", а также как посягательство на суверенитет народной республики.