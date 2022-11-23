Ни минуты без Apple Watch. Женский и мужской взгляд на новые модели часов

В начале сентября Apple обновила линейку умных часов моделями Apple Watch Series 8 и Apple Watch SE 2. Оценить новинки решила семейная пара, но несколько необычным способом. Сравнивая гаджеты, они провели небольшое исследование и проверили, как часто каждый из них пользуется часами и действительно ли они упрощают жизнь.

Бакур и Марина давно увлекаются техникой Apple, не пропускают ежегодные презентации и меняют гаджеты почти сразу с выходом новых моделей. В этот раз Apple Watch Series 8 и Apple Watch SE вышли практически одновременно, что и подтолкнуло наших героев провести маленький эксперимент. Его суть заключается в том, чтобы в течение дня фиксировать количество использований гаджета для различных нужд, помимо проверки времени.

"Apple Watch - один самых удобных гаджетов для меня, это как личный секретарь, который знает, когда, что и во сколько у меня запланировано, а еще и следит за тем, чтобы я хорошо себя чувствовал," - рассказывает Бакур, владелец фирмы и вечно занятой человек. Его жена тоже не представляет свой день без часов - Марина работает в рекламном агентстве и должна быть на связи 24/7.

Девушке приглянулись новые Apple Watch второго поколения SE в цвете "серый космос", а парень выбрал Apple Watch Series 8 - они визуально больше на 20% и выполнены из нержавеющей стали. Часы также отличаются наличием функции Always on display - даже на заблокированном экране отображаются основные уведомления.

Марина сразу же поменяла ремешок: "Часы - это все-таки аксессуар, и для меня важно, чтобы все подходило под образ. Кстати, радует, что все мои старые ремешки подходят и к новым Apple Watch SE. Муж в этом вопросе более консервативен, он часто ходит с фирменным, который дается в комплекте, но и у него есть несколько вариантов для особых случаев." Чуть позже были персонализированы и циферблаты - Марина выбрала нежную заставку и установила приложения, которыми чаще всего пользуется, а Бакур предпочел аналоговые часы и приложения, следящие за здоровьем владельца.

К эксперименту оба готовы.

Утром часы разбудили наших героев, после чего сразу же произошла проверка показателей здоровья. Apple Watch Series 8 оснащены оптическим датчиком третьего поколения, который измеряет уровень кислорода в крови, проверяет качество сна, уведомляет о повышенном или пониженном пульсе, отслеживает аритмию - у Бакура все под присмотром, при необходимости его часы даже смогут провести ЭКГ. У Apple Watch SE возможностей чуть меньше, но умные алгоритмы также безошибочно произвели все измерения. "Одна опция в часах, выбранных мужем, меня действительно соблазнила - это встроенный термометр, - отмечает девушка. - Он измеряет температуру тела, в том числе ночью, каждые 5 секунд. С Apple Watch Series 8 расширяются возможности ведения женского календаря, так как можно следить за периодами цикла и даже отслеживать гормональный фон".

До выхода на работу Марина воспользовалась часами 3 раза: отключение будильника, проверка своих планов и ответ на неожиданный звонок от мамы.

Бакур - 6 раз: кроме будильника и изучения расписания, он отправил пару коротких сообщений и сходил на пробежку, зафиксировав свои результаты в приложении.