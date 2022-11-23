Илон Маск нанял в Twitter создателя джейлбрейка для iPhone

Хакер Джордж Хотц, создатель джейлбрейка для iPhone и взломщик игровой приставки PlayStation 3, был нанят на работу в Twitter. Как сообщает The Verge, новый глава соцсети Илон Маск взял специалиста в компанию на 12-недельный испытательный срок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Маск поставил перед Хотцем две важные задачи - исправить все проблемы с поисковым движком Twitter и полностью убрать всплывающее окно авторизации, которое не дает использовать поиск без входа в учетную запись.

По данным издания, Хотц лично заявил о желании работать в Twitter после массовых сокращений в штате социальной сети. Под увольнения попали в том числе те сотрудники, которые оказались не готовы к "ежедневной интенсивной работе" при новом владельце.

В 2015 году Хотц обсуждал возможность своей работы в Tesla над проектами автономного вождения, но переговоры не завершились заключением трудового договора.