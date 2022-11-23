Создание игр для PlayStation делегируют разработчикам из Китая

Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) решила расширить программу по поддержке разработчиков игр в Китае China Hero Project. Об этом сообщает агентство Reuters. Японский IT-гигант намерен инвестировать в каждый отобранный жюри проект один миллион юаней (примерно $140 тыс.), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За счет усиления программы поддержки Sony хочет повысить популярность консольного гейминга в Китае, а также найти новые таланты и вывести их продукты на международный рынок. В Reuters считают, что другим важным мотивом для Sony является расширение доли на китайском рынке. Для Sony это принципиальный момент в гонке с Microsoft, которая, кроме скупки крупных издателей, также предпринимает попытки экспансии в Азию.

China Hero Project был запущен еще в 2017 году. В 2020 году проект был поставлен на паузу из-за пандемии COVID-19. За этапы 2017 и 2019 годов "инкубатор" Sony поддержал разработку 17 игр, семь из которых итоге добрались до релиза.

"Масштаб третьего сезона будет намного больше, чем у двух предыдущих", - заявил директор Sony по разработке в Китае Бао Бо.

В рамках презентации третьего этапа China Hero Project также было объявлено, что Sony сама выступит издателем двух игр, отобранных ранее. Речь идет о проектах Lost Soul Aside и Convallaria.

По данным директора SIE Джима Райана, за все время в Китае было продано 3,5 млн консолей PlayStation 4. В случае с PlayStation 5 японская компания намерена удвоить результат прошлого поколения.