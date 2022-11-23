В Tesla описали Илона Маска фразой «неприступный тиран»

Во внутреннем опросе компании Tesla, проведенном в 2018 году, сотрудники выражали обеспокоенность по поводу действий Илона Маска на посту руководителя производителя электрокаров. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что результаты секретного опроса, которые ранее не публиковали в СМИ, были отправлены в марте 2018 года в переписке между двумя топ-менеджерами. По данным издания, бывший директор по персоналу Tesla Габриэль Толедано отправила документ члену правления Tesla Ире Эренпрайс.

"Обзор результатов опроса сотрудников. Плохо в компетенциях, особенно в вице-президентах, и плохо в лидерстве, в основном из-за Илона", - указала Толедано в сообщении с прикрепленным файлом.

Однако подборка ответов об Илоне Маске показала, что сотрудники жалуются на корпоративную культуру, недостатки в лидерстве, возможностях для общения и условиях увольнения.

"Илон является техническим руководителем высочайшего уровня, и все же многие считают его неприступным тираном, который обесценивает вклад персонала и может уволить его по прихоти. Мы вроде бы относимся к главном отделу компании, но тоже являемся расходуемым ресурсом, как и любые другие", - констатировал один из опрошенных.

Тем не менее вне компетенций Маска как личности работу Tesla оценили достаточно положительно. Согласно результатам, 65% опрошенных заявили, что доверяют топ-менеджменту "сбалансировать интересы сотрудников с интересами компании", а 58% сотрудников ответили, что чувствуют "справедливое вознаграждение" за свою работу.