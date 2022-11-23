LG научилась превращать любые поверхности в аудиодинамики

Компания LG Display разработала устройство Thin Actuator Sound Solution (TASS), способное превратить любую поверхность в автомобиле в аудиодинамик. Об этом сообщает издание PCMag, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

TASS представляет собой небольшую панель размером 15 на 9 см, толщиной 2,5 мм и весом всего 40 г. За счет технологии "пленочного возбудителя" и электрического тока устройство вызывает колебания поверхности, на которую оно прикреплено, и тем самым заставляет ее звучать.

TASS может превратить в динамик как твердую поверхность приборной панели, так и мягкую обивку подголовника. При этом, по заверению LG, качество звука не страдает и может сравниться со звуком классических автомобильных аудиосистем.

"Используя наши передовые технологии, мы превратили тяжелый и громоздкий динамик в высококачественное "невидимое" звуковое решение для улучшения дизайна, а также повышения экологичности интерьеров автомобилей", - заявил вице-президент и руководитель отдела развития бизнеса LG Display Йео Чун-Хо.

Ожидается, что демонстрацию работы TASS южнокорейская компания проведет в январе 2023 года на выставке CES. В том же году LG намерена передать свою разработку автопроизводителям.