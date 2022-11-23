В смартфонах Samsung спрятали секретное изображение

Пользователи сети обнаружили, что в смартфонах Samsung Galaxy спрятали секретное изображение, которое можно включить на экране гаджета с помощью особой комбинации. Об этом сообщает портал Lifehacker, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в каждом смартфоне Samsung нашли способ увидеть секретную картинку с собакой породы чихуахуа. Изображение нельзя найти в галерее или в меню разработчика.

Для того чтобы увидеть питомца, нужно перейти в диагностический центр мобильного устройства южнокорейского вендора. Сначала необходимо в приложении "Телефон" набрать комбинацию *#0*#. Затем пользователю нужно нажать пункт "Sensor" и перейти в пункт "Image Test".

Именно за этой функцией проверки изображения и скрывается чихуахуа. В сети нет информации, почему была выбрана именно эта картинка и почему она такого плохого качества, если необходима для тестирования дисплея.