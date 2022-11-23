Назван оптимальный объем памяти для нового iPhone в 2022 году

При покупке нового смартфона iPhone в 2022 году для подавляющего большинства пользователей оптимален объем внутренней памяти в 256 ГБ. Об этом сообщили техноблогеры на портале "Палач", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"256 ГБ - это накопитель для тех, кому вообще не хочется запариваться. Купил, пользуешься и не паришься из-за того, что в галерее 30 тыс. фото и под тысячу видеороликов не в разрешении 4К", - отметили авторы.

По их мнению, этот объем памяти также удобен для постоянной загрузки приложений и музыки. "Надо постараться, чтобы забить 256 ГБ, так что этот объем мы рекомендуем", - констатировали техноблогеры.

При этом авторы "Палача" уточнили, что для менее активных пользователей подойдет и вариант 128 ГБ. "Первые полгода будете дышать спокойно и почти не убираться, но дальше все равно придется проводить фильтрации. Это приемлемый объем", - говорится в публикации.

По их мнению, объемы памяти 512 ГБ и 1 ТБ подойдут только в случае, если смартфон будет использоваться для постоянной съемки роликов в сверхвысоком разрешении 4K. "В других случаях объем слегка избыточен", - заключили техноблогеры.