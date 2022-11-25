Стали известны новые подробности о флагмане Samsung

Несмотря на заявления о "проходном" обновлении смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra получит заметные улучшения по части экрана, сообщает портал Gizmochina со ссылкой на инсайдера RGcloudS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источника, флагманский смартфон Samsung получит AMOLED-дисплей с максимальной яркостью до 2200 нит. При этом частота дискретизации сенсорного слоя составит 960 Гц. Также утверждается, что частота ШИМ (широтно-импульсной модуляции) в Galaxy S23 Ultra составит около 2000 Гц. В целом экран новинки окажется 45% более энергоэффективнее, чем в S22 Ultra.

Несмотря на высокую яркость, дисплей Galaxy S23 Ultra смартфон не сможет превзойти по этому показателю прямого конкурента в лице iPhone 14 Pro, яркость экрана которого достигает 2300 нит.

По слухам, презентация линейки смартфонов Samsung Galaxy S23 пройдет в начале 2023 года. Вероятнее всего, анонс состоится в феврале.