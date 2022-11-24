Стоимость iPhone 15 окажется заметно выше

Стоимость смартфонов Apple в 2023 году повысится из-за подорожания производства более технологичных чипов на заводах TSMC. Об этом сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что TSMC планирует взимать с клиентов около $20 тыс. за 3-нм кремниевые пластины. При производстве 5-нм чипов стоимость пластины составляла всего $16 тыс. Как отмечает источник, из-за этого рост стоимости конечного продукта становится неизбежен.

Так, смартфоны линейки iPhone 15, релиз которых ожидается в 2023 году, могут заметно подорожать - TSMC и Apple будут вынуждены перенести увеличившиеся затраты на потребителей. Как сильно изменится стоимость смартфонов, неизвестно.