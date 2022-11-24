Apple отказалась от анонса нового гаджета

В сентябре Apple планировала показать бюджетный стилус, но отказалась от идеи в последнюю минуту. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой на инсайдера Дуан Руи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источника, Apple разрабатывала новый Apple Pencil под кодовым названием Marker, который она планировала анонсировать в ходе сентябрьской презентации. Аксессуар планировалось продавать по цене около $49, что сделало бы стилус значительно дешевле Apple Pencil 2 и даже Pencil первого поколения.

Однако устройство могло значительно отличаться от более дорогих стилусов Apple. Например, Marker был бы лишен аккумулятора и не умел бы определять силу нажатия.

Еще одной особенностью Marker могла стать совместимость с iPhone. При этом Apple Pencil первого и второго поколений работают только с планшетами компании, за что Apple неоднократно подвергалась критике со стороны фанатов.

Причины отказа от устройства не называются. Известно лишь, что оно было принято в последнюю минут перед презентацией. Вероятно, Apple оказалась не готова к внутренней конкуренции Marker с более дорогими Pencil.