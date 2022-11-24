Пользователей Android предупредили о новой схеме мошенничества

Группа индийских хакеров Bahamut с помощью фейковых VPN-приложений внедряет в Android-смартфоны шпионское ПО для слежки в мессенджерах. Об этом сообщает TechRadar со ссылкой на исследование ESET, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди наиболее распространенных приложений были SecureVPN, SoftVPN и OpenVPN, говорится в исследовании. По оценкам специалистов, кампания по распространению вредоносных VPN-приложений началась в январе 2022 года.

ИБ-исследователь ESET Лукаш Штефанко заявляет, что после активации приложения Bahamut могут получить доступ к SMS, истории вызовов, местоположению устройства и любой другой информации, в том числе даже к защищенным двойным шифрованием мессенджерам WhatsApp, Telegram или Signal. Таким образом, киберпреступники могут получить доступ практически ко всем данным устройства без ведома жертвы.

В ESET выявили по меньшей мере восемь зараженных VPN-сервисов, но ни одно из них не распространяется через Google Play. Эксперты рекомендуют загружать приложения исключительно из официальных и проверенных источников.