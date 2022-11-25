Маск объявил «амнистию» заблокированным аккаунтам в Twitter

Новый владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск объявил "амнистию" для заблокированных в соцсети пользователей. По его словам, учетные записи будут восстановлены на следующей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в своем аккаунте.

"Народ сказал свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе", - говорится в его посте.

Маск в среду, 23 ноября, устроил в Twitter опрос на тему того, стоит ли разблокировать профили. Голосование продлилось сутки, участие в нем приняли более трех миллионов пользователей. 72,4 процента из них высказались за восстановление аккаунтов "при условии, что они не связаны с нарушением закона или рассылкой спама".

"Глас народа - глас Божий", - заявил Маск, использовав латинское крылатое выражение Vox populi, vox Dei.

Ранее в такой же форме Маск сообщил о разблокировке профиля бывшего президента США Дональда Трампа. В опросе приняли участие более 15 миллионов пользователей, 51,8 процента высказались за восстановление, а 48,2 процента - против. При этом сам политик заявил, что не собирается возвращаться в Twitter.