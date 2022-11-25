В iPhone появятся сенсорные кнопки

Apple откажется от физических кнопок управления в будущих смартфонах. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа изучили письмо компании Cirrus Logic, которая является одним из поставщиков Apple, к собственным акционерам. В документе говорилось, что фирма будет "взаимодействовать со стратегическим клиентом" и выпускать компоненты HPMS для смартфонов. По словам аналитиков Barclays Блейн Кертис и Том О'Мэлли, Cirrus Logic имеет в виду, что будет поставлять для смартфонов Apple драйверы тактильного отклика.

Специалисты объяснили, что подобные компоненты будут связаны с появлением в iPhone сенсорных кнопок. Они заменят собой элементы регулировки громкости и включения устройства, расположенные на боковой части гаджета. С помощью механизмов Taptic Engine смартфон будет реагировать на нажатия тактильной отдачей, имитируя взаимодействия с настоящими кнопками.

"Самое большое изменение в новых моделях iPhone в следующем году - это удаление кнопок", - подытожили авторы. По словам экспертов Barclays, новая система управления появится в самых дорогих смартфонах - iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.