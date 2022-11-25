Xiaomi отказалась от поддержки трех устаревших смартфонов

Xiaomi обновила свой список устаревших устройств, официальная поддержка которых прекращается компанией навсегда. Об этом сообщает портал Xiaomiui, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Список пополнился смартфонами Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8 Pro. Все устройства были выпущены в 2019 году. Как отмечает Xiaomiui, Redmi Note 8 Pro на текущий момент продолжают пользоваться миллионы человек. Внутри гаджета установлен чипсет MediaTek's Helio G90T, что сделало его одним из лучших смартфонов своего времени в средней ценовой категории.

Прекращение обслуживания означает то, что производитель больше не будет выпускать для этих гаджетов обновления безопасности. Это означает, что их владельцы будут более подвержены киберугрозам. Выход в таком случае только один - приобрести более современное устройство с актуальной версией операционной системы.