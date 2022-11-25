Honor представила флагманский смартфон с камерой на 160 Мп

Китайский бренд Honor анонсировал смартфон Honor 80 Pro, оснащенный камерой с разрешением 160 Мп. Об этом сообщает портал GSM Arena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка получила 6,78-дюймовый OLED-дисплей с изогнутыми гранями и с частотой обновления 120 Гц. Honor 80 Pro оснащен флагманским чипсетом 2022 года Snapdragon 8+ Gen 1. При этом компания немного урезала частоты процессора - он работает при 3 ГГц вместо привычных для Snapdragon 8+ Gen 1 3,2 ГГц.

В Honor 80 Pro установили основную камеру с разрешением 160 Мп, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Две фронтальные камеры с разрешением 50 Мп и 2 Мп встроили в продолговатый вырез в стиле Dynamic Island, как в iPhone 14 Pro.

Устройство получило аккумулятор емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт. Смартфон работает на обновленной прошивке MagicOS 7 на базе Android 12.

Стоимость Honor 80 Pro в Китае начинается с 3,5 тыс. юаней за комплектацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. О доступности новинки за пределами КНР пока не сообщается.