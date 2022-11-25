Специалисты Google сообщили о пяти опасных уязвимостях в смартфонах

Специалисты по кибербезопасности Project Zero, являющейся подразделением Google, сообщили о пяти опасных уязвимостях в популярных моделях смартфонов, которые были обнаружены еще летом, однако до сих пор остаются неисправленными. Соответствующий пост был размещен в официальном блоге проекта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что одна из уязвимостей может повредить память ядра, что приведет к полному выходу смартфона из строя. Вторая может открыть доступ к адресам памяти устройства, а три другие позволяют вносить изменения в физические страницы виртуальной памяти. Это означает, что потенциальный злоумышленник может получить полный контроль над любым Android-устройством.

Как отмечают эксперты Project Zero, обновление безопасности со стороны компании ARM было выпущено еще летом нынешнего года, однако вендоры в лице Samsung, Oppo и Xiaomi до сих пор не включили его в свои прошивки, оставляя пользователей незащищенными перед возможными хакерскими атаками. Другого способа сохранить свою приватность у владельцев этих смартфонов пока нет.