https://news.day.az/hitech/1514388.html «Яндекс» объявил о возможном разделении бизнеса
«Яндекс» объявил о возможном разделении бизнеса
"Яндекс" рассматривает возможное выделение основной части своего бизнеса в отдельную группу компаний, речь в том числе идет о ряде зарубежных направлений, объявил IT-гигант, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В сообщении уточняется, что эта группа сохранит за собой бренд, а нидерландская компания Yandex N.V. из числа ее акционеров со временем выйдет, сменив собственное название.
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