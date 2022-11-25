«Яндекс» объявил о возможном разделении бизнеса

"Яндекс" рассматривает возможное выделение основной части своего бизнеса в отдельную группу компаний, речь в том числе идет о ряде зарубежных направлений, объявил IT-гигант, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В сообщении уточняется, что эта группа сохранит за собой бренд, а нидерландская компания Yandex N.V. из числа ее акционеров со временем выйдет, сменив собственное название.