Telegram запустит сервис анонимных виртуальных номеров

В бета-версии мессенджера Telegram для Android было обнаружено упоминание анонимных виртуальных номеров, которые можно будет купить на платформе Fragment. На это обратил внимание канал Telegram Info, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечают авторы канала, в ранних бета-версиях Telegram есть возможность войти в аккаунт с номера с кодом +888, который принадлежит Fragment. Предполагается, что такие виртуальные номера будут также продаваться на маркетплейсе, который на текущий момент торгует юзернеймами для мессенджера.

Fragment был запущен в конце октября 2022 года. На этой платформе можно приобрести понравившееся имя пользователя для Telegram в формате аукциона, который длится неделю. По ее окончанию человек с наибольшей ставкой получает юзернейм.

"Впервые в истории соцсетей создан справедливый, прозрачный рынок пользовательских имен. Наконец люди получат право собственности на свои адреса в социальных медиа, защищенные неизменяемым реестром децентрализованной сети", - так прокомментировал запуск Fragment глава Telegram Павел Дуров.