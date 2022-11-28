Производство iPhone в городе Чжэнчжоу может сократиться

Производство смартфонов iPhone на заводе компании Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань) может сократиться по меньшей мере на 6 млн единиц на фоне неблагоприятной ситуации с COVID-19 и протестов работников предприятия. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, из-за волнений сотрудников, часть которых решила покинуть завод, компания не сможет возобновить производство к концу месяца в полном объеме. До начала беспорядков завод производил 500 тыс. единиц ежедневно, что составляло около 182 млн единиц продукции в год.

Ранее власти Foxconn заявили, что выплатят бонусы в размере $1,8 тыс. сотрудникам, которые продолжают работать после введенных антиковидных мер, и повысят зарплату в декабре и январе.

По мнению экспертов, такие меры отражают "острую потребность завода в восстановлении работы после начала беспорядков на прошлой неделе". Ранее в китайских соцсетях появилась информация о том, что 20 тыс. сотрудников завода Foxconn заболели COVID-19. Тайваньская газета "Цзинцзи жибао" сообщила, что часть персонала изъявила желание покинуть производство из-за того, что рабочих не выпускают с территории завода и общежитий для предотвращения распространения вируса. Точное число сотрудников, покинувших завод, газета не сообщила.

По всему Китаю насчитывается более 21 тыс. зон с повышенным или высоким уровнем заражения - примерно в 5 раз больше, чем месяц назад. Власти обещают для карантинных и изолированных районов бесперебойные поставки всего необходимого благодаря новой логистической системе, которая является более гибкой и эффективной.