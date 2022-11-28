Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

Пользователям мессенджера WhatsApp стала доступна функция, которая позволяет отправлять сообщения самому себе. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на представителя сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая функция позволяет упростить пользователю пересылку самому себе важных сообщений, вроде списков покупок и напоминаний. Теперь чат с самим собой будет находиться над всеми остальными переписками при выборе функции создания нового чата, что облегчит его нахождение и использование. Во многих других мессенджерах уже реализована аналогичная функция - например, в Telegram она называется "Saved Messages".

Информацию о том, что функция уже доступна ряду пользователей, подтвердил в беседе с TechCrunch представитель WhatsApp. Впервые о ней стало известно в октябре текущего года - она прошла бета-тестирование и теперь находится на стадии глобального внедрения.