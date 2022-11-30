Американский B-21 назвали самолетом шестого поколения

Разработанный американской компанией Northrop Grumman малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который представят 2 декабря, станет первой системой шестого поколения в арсенале Военно-воздушных сил (ВВС) США, пишет Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Президент подразделения авиационных систем Northrop Grumman Том Джонс отметил, что технологии малозаметности, использование открытой архитектуры и технологий объединенной системы управления всеми доменами (Joint All-Domain Command and Control, JADC2) позволяют классифицировать B-21 как самолет шестого поколения.

Джонс отметил, что в течение следующих нескольких месяцев B-21 пройдет дополнительные испытания в рамках подготовки к первому полету, который планируют выполнить в 2023 году. Летные испытания самолета будут проходить на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.