На ПК появится очередной эксклюзив PlayStation

Разработчики гоночного симулятора Gran Turismo 7 намерены портировать игру на ПК. Об этом сообщает издание GTPlanet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Информацию о переносе тайтла на персональные компьютеры подтвердил Кадзунори Ямаути - руководитель студии Polyphony Digital, которая занимается разработкой серии Gran Turismo. По словам Ямаути, в компании рассматривают такой вариант.

Однако глава Polyphony Digital отметил, что релиз игры на ПК может быть затруднен тем, что изначально GT7 разрабатывалась для консолей. "Существует не так много платформ, которые изначально могли бы запускать игру в формате 4K/60p", - отметил Кадзунори Ямаути. По его словам, чтобы очередная эксклюзивная для PS игра появилась на компьютерах, создателям тайтла придется серьезно заняться ее оптимизацией.

По словам журналистов, появление Gran Turismo 7 может привлечь дополнительное внимание к серии. Первая игра линейки появилась в 1997 году, все тайтлы серии были созданы для консолей PlayStation.