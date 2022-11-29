Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15»

Китай осуществил запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-15" к национальной многомодульной станции "Тяньгун". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Ракета-носитель Long March-2F (CZ-2F, "Чанчжэн-2F") с пилотируемым кораблем стартовала в 23:08 по пекинскому времени (18:08 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.

Корабль доставит на орбиту трех космонавтов, которые сменят команду, доставленную на корабле "Шэньчжоу-14". Отмечается, что впервые в истории Китая ротация будет осуществлена на орбите в присутствии членов двух экипажей.