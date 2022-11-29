Названа угроза для внешности от долгого использования смартфона

Долгое использование смартфона грозит головными болями, прыщами и так называемой техношеей, предупредил пластический и реконструктивный хирург Рашид Велиханов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, эти и некоторые другие опасные для внешности и здоровья последствия продолжительного использования гаджетов он назвал в беседе с "Известиями".

Как отметил Велиханов, большинство людей держат смартфон не на уровне глаз, а наклоняют к нему голову под углом примерно 45 градусов. Эта привычка может спровоцировать головную боль, приводит к появлению заломов на коже и деформации овала лица. Также из-за этого может появиться так называемая техношея: второй подбородок и морщины в области шеи.

Помимо этого, по словам пластического хирурга, если не протирать смартфон антисептиком, на нем скапливается на порядок больше бактерий, чем на крышке унитаза. Поэтому при длительном контакте грязного гаджета с кожей лица есть угроза обострения акне, появления раздражения и высыпаний.

Великанов добавил, что из-за использования гаджетов после 22:00 нарушается выработка гормона мелатонина. Вследствие этого ухудшается сон и ускоряется так называемое цифровое старение, при котором кожа становится чувствительной, менее упругой и эластичной.