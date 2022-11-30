В WhatsApp появится новая функция

Пользователи бета-версии WhatsApp обнаружили уведомление, предлагающее установить мессенджер на планшет. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что соответствующий баннер появился в тестовой версии WhatsApp на Android под номером 2.22.24.18. В уведомлении говорится, что WhatsApp Beta теперь также доступна и на планшетах под управлением Android. При этом пока ни один из тестировщиков не показал работу мессенджера на планшетах.

По данным WABetaInfo, некоторые функции могут отсутствовать в версии WhatsApp для планшетов - например, возможность делиться местоположением в реальном времени.

Сроки полноценного выхода WhatsApp на планшеты под управлением Android пока не раскрываются. Вероятно, данное нововведение станет доступно вместе с выходом функции, разрешающей полноценную работу мессенджера одновременно на нескольких устройствах, в ближайшие месяцы.