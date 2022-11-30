Стали известны подробности о новом смартфоне Samsung

Новый смартфон среднебюджетной линейки Samsung Galaxy M54 был замечен в базе Geekbench, благодаря чему стали известны характеристики гаджета. Об этом сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru/

Ранее инсайдеры указывали, что Galaxy M54 будет работать на базе процессора Snapdragon 888, однако данные из Geekbench это не подтвердили. Согласно новой информации, смартфон получит фирменный чип Exynos 1380, который в бенчмарке набрал 750 и 2696 баллов в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench. По слухам, таким же процессором будут комплектоваться Galaxy A54 и Galaxy A34.

Новый чип показал прирост производительности на 30% по сравнению с Dimensity 900 в Galaxy M53 и около 50% роста по сравнению с Exynos 1280 в Galaxy A53. Судя по всему, новый чипсет будет на одном уровне с Snapdragon 778G.

Ожидается, что Galaxy M54 получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, три основные камеры на 64, 8 и 5 Мп, а также фронтальный сенсор с разрешением 32 Мп. Смартфону также приписывают аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.

Сроки презентации Galaxy M54 пока не сообщаются.