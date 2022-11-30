Раскрыт дизайн нового смартфона Google
Авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры предстоящего бюджетного смартфона Google Pixel 7a, сообщает портал Smartprix, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным источника, новинка получит идентичный базовой модели Pixel 7 дизайн. При этом разница в размерах окажется несущественной. Pixel 7a получит небольшие рамки по всему периметру экрана и высокий "подбородок".
Кнопки регулировки громкости, включения, решетка динамика и порт USB Type-C сохранят свое расположение. Ранее считалось, что в смартфоне появится разъем для наушников, однако рендеры указывают на обратное.
Ожидается, что Pixel 7a получит дисплей с частотой обновления 90 Гц, пару основных камер производства Sony и беспроводную зарядку мощностью 5 Вт. За производительность бюджетного гаджета будет отвечать флагманский чип Tensor G2, используемый в Pixel 7 и 7 Pro.
Дата презентации Pixel 7a пока не раскрывается. По слухам, анонс новинки может состояться в первой половине 2023 года.
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