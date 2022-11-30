Презентация Xiaomi 13 отменена

Компания Xiaomi отменила масштабную презентацию 1 декабря в связи со смертью бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом было объявлено на официальном аккаунте компании в Weibo.

"Уважаемые пользователи и друзья. Мы с сожалением сообщаем вам, что запуск новой серии Xiaomi 13 будет отложен. После подтверждения новой даты мы уведомим вас об этом как можно скорее. Спасибо вам всем за ваше понимание и поддержку", - говорится в сообщении компании.

На презентации 1 декабря планировали показать смартфоны флагманской линейки Xiaomi 13, наушники Buds 4 Pro, часы Watch 2S , компьютер и другие новинки компании.

С 1989 по 2002 год Цзян Цзэминь занимал пост генсека Центрального комитета Коммунистической партии Китая, а в 1993 по 2003 - был председателем КНР. За время нахождения у власти Цзэминя произошло несколько серьезных реформ, в том числе частичная приватизация. Бывший руководитель Китая скончался от лейкемии и полиорганной недостаточности в Шанхае в возрасте 96 лет.