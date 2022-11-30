Британцы разработали игровую приставку для собак

Стартап-компания из Соединенного Королевства обнародовала амбициозный план - создать игровую консоль под названием Joipaw Console, разработанную специально для собак, сообщает Day.Az со ссылкой на 24 канал.

Сначала может показаться, что это шутка и некоторые могут считать идею безумной. Однако у компании есть достаточно четкий план и благие намерения, чтобы ваши любимцы могли наслаждаться развитием технологий и получать от них пользу.

Стартап начался, когда основатели Дерсим Авдар и Марко Дженни начали размышлять как соединить свои технические знания с потребностью в собачьей "няне", которая могла бы присматривать за их активной собакой, когда они не дома.

Хотя Joipaw Console все еще находится на стадии прототипа, у компании есть конкретный план относительно того, чего она хочет достичь. Целью проекта является создание консоли и видеоигр специально для того, чтобы помочь собакам поддерживать собственное здоровье - как ментальное, так и физическое.

Что касается игр, то среди концептов есть аналог популярного аттракциона "Whack-a-mole", имеющего те же игровые цели, что и для человека, но собаки стучат носом по сенсорному экрану.

В другой игре четырехлапые должны выбрать, на какой части дисплея будет больше пузырьков. Обе игры вознаграждают хвостатых геймеров лакомством, которое выдает консоль.

Несмотря на скептицизм в сети, авторы стартапа утверждают, что научные труды показывают эффективность подобной идеи. В частности, Авдар ссылался на исследование 2017 года, что выявило пользу игр на сенсорном экране для здоровья более 300 собак и 20 волков со "стареющим" мозгом.

Излишне говорить, что идея целой консоли, посвященной играм для пушистых друзей человека, очень нестандартна, и еще неизвестно, привлечет ли она внимание владельцев домашних животных.