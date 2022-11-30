https://news.day.az/hitech/1515683.html Азербайджан и США могут сотрудничать в выработке решений по кибербезопасности - Эмили де Лабрюйер
Азербайджан и США могут сотрудничать в выработке решений по кибербезопасности - Эмили де Лабрюйер
Азербайджан и США могут сотрудничать в выработке решений в сфере кибербезопасности.
Об этом сказала в среду, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга в Баку соучредитель независимой консалтинговой компании Horizon Advisory и старший научный сотрудник Фонда защиты демократии Эмили де Лабрюйер, передает Day.Az.
"Существуют большие возможности для сотрудничества в сфере кибербезопасности. Мне известно, что Азербайджан и Израиль сотрудничают в этой области. США и Израиль также взаимодействуют в данной сфере. США могут поделиться своим передовым опытом", - сказала она.
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