Азербайджан и США могут сотрудничать в выработке решений по кибербезопасности

Азербайджан и США могут сотрудничать в выработке решений в сфере кибербезопасности.

Об этом сказала в среду, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга в Баку соучредитель независимой консалтинговой компании Horizon Advisory и старший научный сотрудник Фонда защиты демократии Эмили де Лабрюйер, передает Day.Az.

"Существуют большие возможности для сотрудничества в сфере кибербезопасности. Мне известно, что Азербайджан и Израиль сотрудничают в этой области. США и Израиль также взаимодействуют в данной сфере. США могут поделиться своим передовым опытом", - сказала она.