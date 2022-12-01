Цукерберг раскритиковал действия Apple
Предприниматель, исполнительный директор компании Meta Марк Цукерберг раскритиковал действия Apple в вопросе контроля над приложениями, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.
Цукерберг во время на конференции DealBook Summit заявил, что Apple в одностороннем порядке контролирует программы, которые устанавливают пользователи, отмечает газета.
"Если вы посмотрите на главные существующие компьютерные платформы - Windows, Android, iOS ... - то Apple стоит особняком как единственная, где одна компания контролирует, каким приложениям оказаться на устройстве", - подчеркнул исполнительный директор.
По словам предпринимателя, большая часть прибыли в мобильной системе идет в пользу Apple, так как политика компании направлена на контроль приложений, которые устанавливают пользователи.
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