Запуск лунохода Rashid перенесли

Запуск лунохода Rashid Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с мыса Канаверал в США перенесли. Аппарат запустят 1 декабря, сообщает газета Arab News со ссылкой на компанию SpaceX, передает Day.Az.

Отмечается, что запуск лунохода в рамках миссии HAKUTO-R Mission 1 запланирован в четверг в 08:37 по Гринвичу (12:37 по бакинскому времени). Запуск 30 ноября отменили, чтобы обеспечить "дополнительные предполетные проверки".

Лунная миссия ОАЭ является результатом сотрудничества с японской компанией Ispace и SpaceX. Созданный в ОАЭ луноход Rashid массой 10 килограммов находится в японском посадочном модуле, который должен приземлиться на видимой стороне Луны в апреле 2023 года.