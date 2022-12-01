В Азербайджане увеличилось использование спутниковых услуг

По итогам государственной программы, охватывающей 2019-2022 годы, с использованием спутниковых снимков "Азеркосмосом" совместно с местными государственными структурами и образовательными учреждениями было реализовано более 400 проектов.

Об этом сказал в четверг журналистам председатель правления "Азеркосмоса" Самеддин Асадов, передает Day.Az.

По его словам, из общего числа 137 проектов были посвящены научным презентациям.

"Благодаря данной государственной программе увеличилось использование спутниковых услуг. С целью подготовки специалистов в области географических информационных систем и расширения использования спутниковых данных для научных исследований в Национальной академии авиации уже начал действовать учебный центр аэрокосмического мониторинга", - сказал Асадов.