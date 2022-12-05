Германия закупит истребители пятого поколения F-35

Германия направит €10 млрд ($10,5 млрд) на покупку 35 американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ознакомившееся с соответствующим правительственным документом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что поставить истребители планируется в период с 2026 по 2029 год. Деньги на их приобретение выделят из специального фонда для укрепления Вооруженных сил Германии объемом €100 млрд.

По информации агентства, ФРГ также получит "ракеты класса "воздух - земля" и наземную инфраструктуру".